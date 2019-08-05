السلطات اليمنية تضبط إرهابيا مطلوبا دوليا في تعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات اليمنية، مساء الإثنين، ضبط أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للإنتربول الدولي، وذلك في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.

وقالت شرطة تعز، في بيان صحفي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو أحمد عبدالاله، المصنف في قوائم الإرهاب الدولية والمطلوب للإنتربول، على خليفة عدد من الحوادث الإرهابية.

وأشار البيان، إلى أن عملية القبض على الإرهابي كانت في وقت متأخر من مساء الأحد، وجاءت بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، حيث تم تحديد المكان الذي يتواجد فيه، قبل مداهمته بخطة أمنية محكمة.

ودعت شرطة تعز جميع المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي فعل يهدد الأمن وأي تحركات مشبوهة.

وكانت السلطات اليمنية في تعز، قد تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط الإرهابي الدولي بلال الوافي، المصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية، والمتهم بتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في صنعاء وعدن وتعز.