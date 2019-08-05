الجيش الليبي: طائرات تركية المسيرة تواصل استهداف مناطق في طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الإثنين، أن من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الفترة الأخيرة عنصر من تنظيم القاعدة شارك في عدة عمليات إرهابية بمنطقة الهلال النفطي.

وأوضح المسماري، أن المليشيات الإرهابية تستخدم مطار النموة جنوب مصراته لإطلاق الطائرات المسيرة التي تواصل استهداف عدة مناطق داخل العاصمة طرابلس.

وقال المسماري، إنه تم إصدار أوامر باستهداف موقع للمليشيات الإرهابية جنوب منطقة السدادة، مشيرا إلى النجاحات التي حققها الجيش الوطني في تحييد مجموعة كبيرة من الإرهابين وتدمير آليات وأسلحة وذخائر كانت تعد لتنفيذ هجمات ضد القوات المسلحة.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس، هي الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.