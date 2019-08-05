بعد أول مباراة.. زينيت الروسي يفكر في الاستغناء عن مالكوم

تفكر إدارة نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي في الاستغناء عن البرازيلي مالكوم، المنضم حديثا لصفوف الفريق من برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن زينيت يفكر في بيع مالكوم، عقب التعرض لبعض المضايقات الجماهيرية، خلال أول مباراة له مع الفريق والتي جاءت ضد كراسنودار بالدوري الروسي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث حملت جماهير زينيت بعض اللافتات العنصرية، والتي استخدمتها في التعبير عن غضبها من الصفقة في أول ظهور رسمي للاعب.

وكتبت الجماهير على لافتة كبيرة موجهة حديثها لرئيس النادي: "شكراً للقيادة على ولائك للتقاليد"، في تهكم على عدم احترام ما يعتبرونه تقاليد للنادي الروسي.

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ونشر مشجعو النادي بيانا رسميا، كان عنوانه: "زينيت واللاعبون أصحاب البشرة السمراء"، جاء فيه: "نحن لسنا عنصريين، ولكن غياب اللاعبين السود عن الفريق هو مجرد تقليد مهم يؤكد هوية النادي وليس أكثر من ذلك".

وأضافوا: "نحن كأحد الأندية الشمالية للمدن الأوروبية الكبرى لم نكن متواصلين عقلياً مع أفريقيا، كما هو الحال مع أمريكا الجنوبية أو أستراليا أو أوقيانوسيا".

يذكر أن جماهير نادي زينيت الروسي كانت أطلقت حملة في عام 2012 طالبت من خلالها بمنع شراء لاعبين من أصحاب البشرة السمراء، وهو ما جعلهم يتعرضون لانتقادات عنيفة بسبب تفكيرهم العنصري.



وكان زينيت أعلن، الجمعة الماضية، ضم مالكوم من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى حوافز إضافية.