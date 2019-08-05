طهران تعترف: الدوحة قدمت تسهيلات لبناء ميناء للسفن الإيرانية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

اعترف العميد قاسم رضائي قائد حرس الحدود الإيراني، الاثنين، بأن الدوحة قدمت تسهيلات لبناء ميناء خاص للسفن، وكذلك تقديم خدمات لرجال أعمال إيران بشكل جيد.

وقال رضائي، وفق ما أفادته وكالة فارس، إنه تم الاتفاق مع القطريين على تعزيز قدرات البلدين ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز القوة الإنتاجية والاستهلاكية داخل قطر، وتحسين التجارة في البلدين عبر تقديم التسهيلات اللازمة من قبل قوات خفر الحدود”.

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وقالت إيران إن اجتماعاً جمع وفدين لخفر الحدود من قطر وإيران يومي الأحد والاثنين في طهران وناقشا توسيع التعاون الميداني وتوطيد العلاقات بين البلدين.

وفي بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية فإن “طهران استضافت الاجتماع المشترك الخامس عشر لخفر السواحل الإيرانية وخفر السواحل القطرية وترأس الوفد الإيراني قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي فيما ترأس الوفد القطري المقدم عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطرية”.

وتابعت الخارجية الإيرانية “إضافة إلى مراجعة الإنجازات السابقة، ناقش الطرفان أساليب جديدة للتعاون البحري والحدودي”.

ونقلت وكالة “فارس” للأنباء الإيرانية عن رئيس الوفد القطري، مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطري، المقدم عبد العزيز علي المهندي قوله إنه تم “توقيع مذكرة تفاهم حدودية” بين قطر وإيران. ووصف نتائج التوافق بين الجانبين بالجيدة في مجال “مناقشة مكافحة الجريمة العابرة للحدود”.