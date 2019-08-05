الان تتابع ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في تكساس الأميركية إلى 22 قتيلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 7:58 م, 5 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في تكساس الأميركية إلى 22 قتيلا، بحسب نبأ عاجل أوردته قناة سكاي نيوز.

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