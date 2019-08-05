"شريف عبدالحميد" يكشف وجود تعاون استخباري بين قطر وإيران للإضرار بالملاحة الدولية

قال شريف عبدالحميد، رئيس تحرير مجلة إيران بوست، إن انعقاد الاجتماع المشترك لقوات خفر السواحل الإيرانية والقطرية، في دورته الخامسة عشر، والذي عقد في طهران بالأمس، يؤكد حجم التقارب الكبير بين الدوحة وطهران، خروجا على الإجماع العربي المضاد للممارسات العدوانية الإيرانية الأخيرة، وخاصة حوادث احتجاز ناقلات النفط التي شهد أمس الأحد، حادثا جديدا منها.

وأشار "عبدالحميد" في تصريح خاص، إلى أن الاجتماع بحث تقييم الاتفاقيات السابقة بين الجانبين، وطرح سبلا جديدة في مجال التعاون البحري الحدودي بين البلدين، لافتًا إلى أن الاجتماع انعقد على أعلى مستوى، حيث ترأس الجانب الإيراني في هذا الاجتماع قائد الحرس البحري الإيراني العميد قاسم رضائي، فيما ترأس الجانب القطري قائد خفر السواحل الحكومي العميد عبدالعزيز علي المهندي.

وأوضح لن قوة التمثيل من البلدين تعني تنامي العلاقات بين نظام الملالي الحاكم في طهران، ونظام الحمدين القابض على مقاليد الحكم في قطر، وذلك على الرغم من التصرفات الخارجة على القانون الدولي، والتي تمارسها إيران في الخليج العربي منذ شهر مايو الماضي، بارتكابها أعمال تخريب للسفن التجارية واحتجازها ناقلات النفط، وهو ما يؤكد وجود علاقات خفية بين الجانبين في هذا الإطار، أو على الأقل وجود تعاون استخباري بين قطر وإيران للإضرار بالملاحة الدولية في الخليج العربي، وتحديدا في مضيق هرمز الاستراتيجي.

ولفت إلى أن الإعلام القطري والموالي لإيران، مارس عملية تضخيم إعلامي لتحقيق مكاسب سياسية للاجتماع الإيراني الإماراتي السادس بين البلدين الذي عقد قبل أربعة أيام، رغم أنه اجتماع دوري روتيني لا علاقة له من قريب أو بعيد بالأحداث الراهنة في الخليج العربي، ولم يكتف الإعلام القطري بذلك، بل حاول ربط الاجتماع الإيراني الإماراتي بحوادث الهجوم التي تعرضت لها عدة ناقلات نفط في الخليج مؤخرا، الأمر الذي يعني ترويج شائعات باطلة للمساس بسمعة دولة عربية ناصعة مثل الإمارات.