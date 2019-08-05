المتحدث باسم جيش تحرير السودان: متمسكين بمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

قال محمد عبد الرحمن الناير، المتحدث باسم جيش تحرير السودان جبهة عبد الواحد محمد النور، أنه يجب تقديم كل من عمر البشير واحمد هارون وعلي كوشيب وعبد الرحيم محمد حسين إلى محكمة الجنائية، لأنهم من ابرز مجرمي الحرب في السودان والذين ارتكبوا جرائم في اقليم دارفور بالاضافة إلى بقية المجرمين ال 51 الذين شملتهم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمامها

وأكد الناير لـ"الخليج 365"، أن الاصوات المطالبة بالمحاكمة الداخلية للبشير ومجرمي الحرب في دارفور تاتي من الاحزاب والشخصيات المحسوبة علي نظام الجبهة الاسلامية القومية او الذين تربطهم مصالح مع النظام ، فلا توجد عدالة في السودان او نظام قضائي مستقل بسبب تدخلات نظام البشير فيه.

وأضاف المتحدث باسم جيش تحرير السودان جبهة عبد الواحد محمد النور، أن جرائم مثل الابادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية هي جرائم دولية ، فمجلس الامن الدولي هو الذي رفع الامر للمحكمة الجنائية والتى بدورها توصلت الي ادلة مقنعة ثم اصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير وزمرته في ٢٠٠٩ ، وعليه فإن الامر أصبح شأنا دولية وخرج من المحلية ، ولا سبيل الا بالمثول امام العدالة الدولية .