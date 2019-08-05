منسق تمرد السودانية: استلهنا تجربتنا من 30 يونيو في مصر ونجحنا في إسقاط البشير

قال عمار جبارة، منسق حركة تمرد السودانية، إن الثورة السودانية ثورة سلمية أثبتت للعالم على صنع ثورة شريفة وسلمية وإبداعية وكافحت نظام ديكتاتوري شمولي نظام إخواني وعسكري ، وهو نظام لم يتكرر إلا في السودان.

وأكد جبارة، أن حركة تمرد السودانية هي نشأت بالتوازي مع تمرد المصرية، استلهمت الإسم، وكانت تريد أن تتمرد على النظام القمعي والإخواني، ولديها معرفة عميقة بتمرد المصرية واستلهمت طبيعتها،مبينًا أن تمرد السودانية استمرت ولم يتشتتوا ولم يتنازلوا عن مطلب إسقاط النظام ولم تفاوض ولم تهادن.

وأضاف منسق حركة تمرد السودانية، أنه يريد السودان كدولة مؤسسات وتلبي طموحات المواطن السوداني، ودولة بها رفاهية، إستلهمت تجربتها من ثورة 30 يونيو .

وأردف جبارة، المجلس القيادي وتحركة كان عطاء مدني ثوري لم يكن تحرك عسكري تمامًا بسبب القمع الوحشي الذي تعرض له الثوار علي يد البشير، وكل العالم شهد القتل والتنكيل وعمليات القنص بإعتصام القيادة العامة من ميليشياته ، فتدخل المجلس العسكري بناء على طلب ومناشدة الثوار لإنقاذ البلاد.