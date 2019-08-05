أكراد سورية يحذّرون من هجوم تركي وشيك

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (القامشلي) حذر قيادي كردي بارز، اليوم (الإثنين)، من أن تركيا ستبادر إلى شنّ هجوم ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية في «أول فرصة» تسنح لها، رغم سعي واشنطن إلى التهدئة. وقال القيادي الكردي وأحد مهندسي الإدارة الذاتية ألدار خليل لوكالة فرانس برس «ما لم يتم ردع تركيا أو يحصل اجماع على قرار دولي لمنعها، فهي بالتأكيد في حالة هجوم». واعتبر أن الرئيس التركي «أردوغان جدي وفي أول فرصة سيبادر إلى الهجوم»، مشدداً على أنّ «المقاومة ستكون الخيار الأساسي لمواجهة تهديدات مماثلة". وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الأحد) من أن بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية.

حذر قيادي كردي بارز، اليوم (الإثنين)، من أن تركيا ستبادر إلى شنّ هجوم ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية في «أول فرصة» تسنح لها، رغم سعي واشنطن إلى التهدئة. وقال القيادي الكردي وأحد مهندسي الإدارة الذاتية ألدار خليل لوكالة فرانس برس «ما لم يتم ردع تركيا أو يحصل اجماع على قرار دولي لمنعها، فهي بالتأكيد في حالة هجوم». واعتبر أن الرئيس التركي «أردوغان جدي وفي أول فرصة سيبادر إلى الهجوم»، مشدداً على أنّ «المقاومة ستكون الخيار الأساسي لمواجهة تهديدات مماثلة". وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الأحد) من أن بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سورية.

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