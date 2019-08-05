شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من روسيا.. طائرات الأسد تقصف شمال سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (خان شيخون) استأنفت الطائرات السورية والروسية قصفها لشمال سورية، فور إعلان النظام السوري وقفه العمل باتفاق هدنة، دخل اليوم (الإثنين) يومه الرابع، متهمة الفصائل المعارضة باستهداف قاعدة جوية تتخذها روسيا مقراً لقواتها.

استأنفت الطائرات السورية والروسية قصفها لشمال سورية، فور إعلان النظام السوري وقفه العمل باتفاق هدنة، دخل اليوم (الإثنين) يومه الرابع، متهمة الفصائل المعارضة باستهداف قاعدة جوية تتخذها روسيا مقراً لقواتها.

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