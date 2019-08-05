بريطانيا تشارك بحماية أمن الخليج

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (لندن) أعلنت بريطانيا اليوم (الإثنين) أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة «في قوة الأمن البحرية الدولية» لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز بالخليج العربي، وسط تصاعد التوتر مع ايران. وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: «ستعزز هذه القوة الأمن وتوفر الطمأنينة للملاحة».

أعلنت بريطانيا اليوم (الإثنين) أنها ستنضم إلى الولايات المتحدة «في قوة الأمن البحرية الدولية» لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز بالخليج العربي، وسط تصاعد التوتر مع ايران. وصرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: «ستعزز هذه القوة الأمن وتوفر الطمأنينة للملاحة».

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