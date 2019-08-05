انفجار القاهرة يودي بـ 19 قتيلا.. والداخلية تتهم حركة حسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 19 شخصا، فضلا عن إصابة 30 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة المصرية.

وأكد مصدر أمني أن الحادث نجم عن سير إحدى السيارات الخاصة بسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لتصطدم بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى للانفجار نتيجة الاصطدام.

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وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أن التحريات المبدئية في حادث الانفجار توصلت إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كانت بها كمية من المتفجرات، وكان يتم نقلها لأحد الأماكن تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية، وأشارت إلى أن التحريات تشير إلى تورط حركة «حسم» في العملية الإرهابية.

وأمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق بمعاينة حادثة الانفجار للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث، فيما تم الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، والتي نقلت المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة.

وزارت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد فور وقوع الحادث المصابين بالمعهد للوقوف على حالتهم الصحية، وشددت على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من التخصصات كافة، خاصة الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم أوجه الرعاية للمصابين.