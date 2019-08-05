رئيس الحكومة اليمنية: استغلال الحوثيين ما يحدث في عدن سيفشل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك أن محاولة ميليشيات الحوثي استغلال ما يحدث في عدن ستفشل، ولن تغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والإجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من أرض الوطن.

وقال رئيس الوزراء في سلسلة تغريدات على تويتر إن ما يحصل في عدن انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة ميليشيات التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة.

وأشار إلى أن التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت، لافتا إلى أنه لا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم، وقال «نتحمل جميعا مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات، كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات».

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وفي الجانب الإنساني دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمحافظات مأرب والجوف والمهرة مشروع «كساء فرحتكم فرحتنا2» لعيد الأضحى، والذي تنفذه مؤسسة صلة للتنمية.

ويستهدف المشروع الذي يتضمن توزيع كسوة العيد وهدايا وألعاب عيدية لـ 15,000 طفل يمني في محافظات الضالع ولحج والحديدة والجوف وحضرموت وعدن ومأرب وسقطرى والمهرة.

وأوضح مندوب مؤسسة صلة للتنمية، الشريك المنفذ للمشروع بسالم بامسلم أن المشروع يهدف إلى تخفيف معاناة الأسر الفقيرة والنازحة والمتضررة من الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي المتمردة، وإدخال الفرحة عليها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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