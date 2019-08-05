السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت قوات التحالف أنها ستدمر وتحيد قدرات الميليشيات الحوثية الإرهابية بكل صرامة، بعدما نجحت القوات الجوية السعودية في اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران واستهدفت مطارات مدنية بالمملكة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت صباح أمس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.
وأوضح أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت استخدام أسلوب الهجوم المتزامن مع أعمالها الإرهابية، بعد أن نفذت هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة الموقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي.
وبين العقيد المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب، مؤكدا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوية السعودية تسقط طائرات حوثية مسيرة.. والتحالف: سندمر قدراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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