669 سجينا أطلقتهم الإمارات بعد اجتياز برنامج المناصحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المستشار حمد الشامسي النائب العام بالإمارات الإفراج عن عدد من المحكوم عليهـم في جرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف بمناسبة عيد الأضحى.

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وقال الشامسي أمس إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات أفرج عن 669 سجينا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وشملت القائمة بعض المدانين في جرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف، موضحا أن القرار «يهدف لمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في صفوف المجتمع، حتى لو كانوا ممن أخطؤوا وزلت خطواتهم انحرافا عن حق بلدهم عليهم، متى عادوا إلى الطريق المستقيم، وتجدد إيمانهم وولاؤهم لأرض الآباء والأجداد، وولي الأمر، بعد اجتيازهم برامج المناصحة».

وذكر أن «تقارير المختصين أفادت باعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم ونبذهم للتطرف والأفكار والمعتقدات المضللة التي انجرفوا في تيارها، وزوال خطورتهم الإرهابية والإجرامية، ليعودوا إلى أحضان الوطن المفتوحة أبوابه دائما لأبنائه المخلصين، والأمل أن يكونوا أعضاء صالحين في مجتمع بلادهم، يلتزمون بقوانين الدولة، وأن يسعوا لمستقبل أفضل، وتبعث فيهم دوافع الاستقامة والتزام السلوك القويم لنيل حياة كريمة لهم ولأسرهم، فضلا عن إدخال البهجة على عائلاتهم وذويهم في أيام مباركة».

وقال الشامسي إن القرار يجسد «للمحكوم عليهم نموذجا ملهما وبريق أمل في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلا متى عادوا إلى جادة الصواب، بما يحفزهم لنبذ كل ما يقصيهم عن بلادهم من أفكار ومعتقدات هدامة، وبذل الجهد لفهم صحيح الدين وصحيح الأفكار والمعتقدات، والتمسك بحسن السلوك ليعودوا أفرادا صالحين يندمجون في نسيج المجتمع الإماراتي الذى يفخر أبناؤه بولائهم لوطن كريم يتسع لجميع بنيه».