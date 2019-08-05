العراق يطلق عمليات عسكرية للقضاء على داعش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد أطلق رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي أمس، المرحلة الثالثة من عملية «إرادة النصر»، للقضاء على فلول تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى. ووصل عبد المهدي إلى مقر قيادة عمليات ديالى فجرا للإشراف على إطلاق العمليات، وذكر الحشد الشعبي العراقي، على الموقع الالكتروني لمديرية الإعلام التابعة له، أن «قوات الحشد الشعبي وقوات الجيش مسنودة بسلاح الجو العراقي انطلقت بعمليات إرادة النصر الثالثة لتطهير قرى شمال جلولاء وشمال المقدادية ضمن قاطع عمليات ديالى، ومداهمة وتفتيش وتطهير مناطق جنوب الموصل وجبال عطشانة وبادوش لإنهاء تهديد داعش والقضاء على فلوله».



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