ارتفاع عدد ضحايا انفجار معهد الأورام لـ20 بينهم طفلتين و4 جثث مجهولة الهوية

أحمد أبوعقيل

ارتفع عدد الوفيات في حادث معهد الأورام إلى 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، من بيننهم طفلة عمرها لا يتحاوز 4 أعوام، وأخرى لم يتجاوز عمرها 11 عامًا، حيث تبين أنها سقطت عقب تفحمها وتطايرها من شدة الانفجار في مياه النيل، وتم انتشال جثتها.

وكشفت نيابة جنوب القاهرة الكلية، تحقيقاتها، الى أن هناك 4 جثث مجهولين جار سحب عينات منهم؛ لإجراء تحاليل DNA، والتوصل إلى هويتهم، فيما يتلقى جميع المصابين العلاج حتى الآن ولم يخرج أي منهم.

وأعلنت وزارة الصحة أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة.

كشفت وزارة الداخلية، عن أنَّ الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أمس الأحد، أوضح أنَّها مُبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى تصادمها إلى انفجارها.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته، قبل قليل، أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

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وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات، إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة؛ استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وحسب وزارة الداخلية، يجرى استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس.

وكتب رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني، مساء الأمس، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم ".

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، بحسب مصدر أمني.