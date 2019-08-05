أكد مستشار "​التيار الوطني الحر​" للشؤون الإقتصادية ​شربل قرداحي​ أنه "ارتفاع الطلب على سندات اليوروبوند يساعد ​الدولة​ على إصدار السندات ويخفض كلفة التكلفلة على الاستدانة". وفي حديث تلفزيوني له، أوضح قرداحي أن "المودعين الكبار في الخاج ك​سويسرا​ و​ألمانيا​ اذا نقلوا جزء من ايداعاتهم الى ​لبنان​ يخفف حدة أزمة المدفوعات".

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كانت هذه تفاصيل خبر قرداحي: نقل المودعين الكبار في الخارج جزء من ايداعاتهم يخفف من حدة ازمة ميزان المدفوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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