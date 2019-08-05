لفت مستشار ​رئيس الجمهورية​ لشؤون ​الخليج​ ​​فادي عسلي​ إلى أن "حركة ​المصارف​ مستقرة وطبيعية ولكن وضع سندات الدين بالدولار تتأثر بوضع السوق العالمي لا سيما الاسواق الناشئة التي تشهد ضغط عليها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عسلي: حركة المصارف مستقرة وطبيعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.