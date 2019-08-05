بو عاصي تفقد سباق تسلق الهضبة في وادي شحرور

تفقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ السباق الثالث لتسلق الهضبة Hill Climb الذي نظمه النادي ال​لبنان​ي للسيارات و​السياحة​ (ATCL) في وادي شحرور. واكد بو عاصي على ضرورة "استمرار هذا النوع من ​الرياضة​ في لبنان بهذا المستوى من الاحترافية ووفق اعلى معايير السلامة".

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