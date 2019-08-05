بو عاصي تفقد سباق تسلق الهضبة في وادي شحرور

تفقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي السباق الثالث لتسلق الهضبة Hill Climb الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) في وادي شحرور.
واكد بو عاصي على ضرورة "استمرار هذا النوع من الرياضة في لبنان بهذا المستوى من الاحترافية ووفق اعلى معايير السلامة".
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