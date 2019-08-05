بزي: بري يحاول تعطيل مفاعيل عدم انعقاد مجلس الوزراء وحل الازمة القائمة

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينطلق من القواعد الاساسية التي تنطلق من مفهومي المصالحة والمصارحة في حل الازمة القائمة، وهو يحاول تعطيل مفاعيل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وهو يعتمد على قبول الافرقاء المعنيين بالمبادرة لطي المشهد والمضي قدما في انعقاد الحكومة للاجابة على كل التحديات المطروحة.
ولفت بزي في حديث تلفزيوني، الى انه على مجلس الوزراء الاجتماع قبل الاسبوع القادم، وبري لا يصادر صلاحيات احد في موضوع طرح احالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي، وهذا الموضوع يتعلق بما سيطرح امام الاطراف المعنية في اللقاءات.
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