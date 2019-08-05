أكدت مصادر ​وزارة المال​ لقناة "LBC" أن "ما قام به وزير المال ​علي حسن خليل​ في ما خص مبنى "تاتش" نابع من صلاحياته الدستورية للحفاظ على المال العام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المال لـ LBC: قام به وزير المال ما خص مبنى"تاتش نابع من صلاحياته الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.