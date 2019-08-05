استغربت مصادر ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ لقناة mtv "نفي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ نيته رعاية أي مصالحة في بعبدا"، مشيرة الى ان "المبادرة التي حملها المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق ​وليد جنبلاط​ نصت على المصالحة على أن تتم في بعبدا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الاشتراكي للـ"mtv": نستغرب نفي عون نيته رعاية أي مصالحة في بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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