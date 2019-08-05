السفيرة الاميركية إلتقت فرنجيه وحضرت مهرجان إهدنيات الدولي

استقبل رئيس "تيار المرده" ​سليمان فرنجيه​ وعقيلته السيدة ريما، في قصر الرئيس سليمان فرنجيه في اهدن، ​السفيرة الاميركية​ ​اليزابيت ريتشارد​، في حضور الوزير السابق ​روني عريجي​ وعقيلته السيدة وداد والدكتور جان بطرس، وتطرق المجتمعون الى الاوضاع العامة في ​لبنان​ على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستبقى فرنجيه ضيفته الى العشاء لينتقل الجميع بعدها الى حضور مهرجان "اهدنيات الدولي"، في ليلة جمعت الفن الكلاسيكي والمعاصر والاغاني الشرقية والغربية، بتوقيع الفنان ميشال فاضل، وأبدت السفيرة الاميركية إعجابها بتفاعل الجمهور مع الاغاني المتنوعة ولاسيما الوطنية منها، وأثنت على جمال المكان والمستوى الفني والتنظيم.