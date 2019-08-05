نقيب أصحاب وكالات السفر: ارتفاع بنسبة 12 بالمئة لعدد السياح عن السنة الماضية

لفت نقيب أصحاب وكالات ​​السياحة​​ والسفر ​​جان عبود​ إلى أن "ال​لبنان​ي يفضل السياحة في الخارج بدل من السياحة الداخلية"، مشيراً إلى أنه "من تاريخ 1 كانون الثاني عام 2019 حتى نهاية شهر حزيران دخل بحدود مليون سائح أي هناك ارتفاع بنسبة 12 في المئة لعدد السياح عن ​السنة​ الماضية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عبود إلى أن "أشهر تموز وآب وأيلول هي الاشهر التي يُعول عليها لزيادة السياحة في لبنان ونسبة السعوديين والكويتيين عالية ووعدنا من مصادر موثوقة بسياح اماراتيين في لبنان أيضاً".