الان عون: لماذا يتم فتح معركة الصلاحيات في كل مرة تطبق مادة موجودة بالدستور؟

سأل عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون "لماذا يتم فتح معركة الصلاحيات في كل مرة تطبق مادة موجودة في الدستور؟ وهناك افتعال لمشكلة عند كل موضوع بين الرئاسة الاولى والثالثة، والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية موجودة كي يتم استعمالها.

ولفت عون في حديث تلفزيوني، الى ان الاتصال قائم بين ​الرئيس ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وقد تم تسريب معلومات مغلوطة عن الموضوع، واكد ان الاتصال كان كبيعيا ولم يعكس هذا الجو المتوتر الذي تم تسريبه. ولفت الى انه اليوم هناك تصعيد كبير، ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ يقوم بمبادرات تجاه الحل ونحن معه، وسأل ما هو الحل اليوم؟

واوضح ان دعم الحلفاء لرئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يصعد الموضوع، وهذا الموضوع يؤدي الى تأزيم الموضوع ولا احد يتحرك ناحية الليونة. واعتبر انه على الحريري ان يعتبر ان الامور وصلت الى مكان لا يمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه، واليوم الجميع بإنتظار مبادرة الرئيس بري.