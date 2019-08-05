الاتحاد الأوروبي: قصف "مرزق" الليبية قد يرقى لجريمة حرب

لفت ​الاتحاد الأوروبي​ إلى أن "القصف الجوي الذي نفذته قوات ​اللواء​ المتقاعد ​خليفة حفتر​ على مدينة مرزق جنوبي ​ليبيا​، قد يرقى إلى أن يكون جريمة حرب"، مشيراً إلى أن "الهجمات العشوائية ضد المناطق السكنية ذات الكثافة السكنية العالية قد ترقى لجريمة حرب ويجب وقفها فورا".

وأشار إلى انه "يجب تقديم مرتكبي جرائم الحرب ومن ينتهكون القانون الدولي الإنساني إلى العدالة من أجل محاسبتهم"، داعياً جميع الليبيين إلى "دعم مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة ​غسان سلامة​ المتمثل بإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وتنفيذ هدنة قبل ​عيد الأضحى​".