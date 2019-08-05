"البنتاغون" رحب بمشاركة بريطانيا حماية الممرات المائية بالخليج

رحبت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" بـ"مشاركة ​بريطانيا​ في حماية الممرات المائية ب​الخليج​ وبحر العرب ومضيقي هرمز و​باب المندب​"، مشيرةً إلى أن "​الأمن​ البحري تحد دولي ونتطلع للعمل مع بريطانيا وحلفاء آخرين لضمان تدفق حر للتجارة".

وكان وزير الدفاع البريطاني الجديد بن والاس قد أعلن عن "انضمام بريطانيا إلى بعثة دولية لتأمين الملاحة التجارية في الخليج بقيادة ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى "اننا نتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وآخرين للوصول إلى حل دولي للمشاكل في ​مضيق هرمز​".