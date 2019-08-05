​"ادعموا علاج الغلابة".. رئيس جامعة القاهرة تطالب بمساندة معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدعم المجتمع المدني للمعهد القومي للأوارم، بعد تعرض المعهد لتلفيات في المنشآت والواجهة في المبنى الإداري بسبب انفجار سيارة محملة بالمتفجرات أمام مبنى المعهد على كورنيش النيل.

وقال الخشت، في تصريحات صحفية، إنه "مع بدء العمل فورا في إصلاح تلفيات معهد الأورام بواسطة المقاولين العرب تحت إشراف لجنة هندسية من جامعة القاهرة، وفي نفس الوقت المعهد يعمل لخدمة المرضى والمترددين على المعهد".

وأطلق الخشت، هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحت عنوان "معهد الأورام لكل المصريين، ومعهد الأورام لعلاج الغلابة ، ومعهد الأورام ثروة قومية، وادعم معهد الأورام، وادعموا معهد الأورام من أجل المصريين، واتبرع لمعهد الأورام، وإنقذ حياة مريض، وحارب معانا نرجع معهد الأورام، ومتسيبهومش للسرطان".

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وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.