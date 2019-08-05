شمال سيناء تخصص 16 شادرًا لبيع اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

خصصت محافظة شمال سيناء، 16 شادر بيع مواشي حية، بالإضافة إلى منفذين لبيع لحوم الأضاحي، في مدينتي العريش وبئر العبد بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20% وحتى 35% لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وحددت مديرية التموين في شمال سيناء أسعار اللحوم البلدية من 90 جنيه إلى 100 جنيه، واللحوم السودانية بواقع 85 جنيه للكيلو، وسعر الكيلو اللحم القائم للمواشي التي يتم حجزها بواقع 60 جنيهًا.

وأكد فتحي راشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء أن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية بالمحافظة يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وأن حملات تموينية تنطلق يوميًا لمراقبة الأسواق ومتابعة حصص الغاز والتموين للأفران.