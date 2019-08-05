إصابة حارس عقار بطلق خرطوش على يد ابن شقيقته في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

استقبلت مستشفى "التيسير" الدولي بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حارس عقار من محافظة الإسماعيلية، مصابًا بطلق خرطوش بالوجه والصدر؛ إثر نشوب مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته.

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "التيسير" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بوصول "محمد.ف.خ" 30 سنة، حارس عقار، مُقيم بناحية "الزهراء" التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية، مصابًا بطلق ناري "خرطوش" بالصدر والوجه.

وبسؤال شقيق المصاب، أشار إلى نشوب مشاجرة بين شقيقه ونجل شقيقته "ناصر.ي"، بسبب خلافات عائلية بينهما، حيث تعدى الأخير على خاله بإطلاق عيار ناري من فرد "خرطوش" كان في حيازته.

ضُبط المتهم بمعرفة مركز شرطة الإسماعيلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29 / 337 أحوال ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.