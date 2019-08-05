الاتحاد الأوروبي يدين الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام

أدان الاتحاد الأوروبي الحادث الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية بمحيط المعهد القومي للأورام وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وقال السفير إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، "بعد الكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية، أدين بشدة هذا العمل الإرهابي المؤسف" الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات من الأبرياء.

وأكد سوركوش "على تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في مكافحة الإرهاب ووقوف الاتحاد جنبًا إلى جنب مع مصر". الأوروبي بالقاهرة، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، "بعد الكشف عن تفاصيل انفجار الليلة الماضية، أدين بشدة هذا العمل الإرهابي المؤسف" الذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات من الأبرياء.وأكد سوركوش "على تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في مكافحة الإرهاب ووقوف الاتحاد جنبًا إلى جنب مع مصر".

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