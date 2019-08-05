الرئيس الفلسطيني يدين العمل الارهابي الذي وقع في القاهرة

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، العمل الإرهابي الجبان الذي وقع فجر اليوم في مدينة القاهرة، وأودى بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا / أن الرئيس عباس أعرب عن ثقته في قدرة مصر على تخطي كل الصعاب، ومواجهة الإرهاب الأعمى، مؤكدا وقوففلسطين وشعبها إلى جانب مصر في هذه الظروف الصعبة.
كما تقدم الرئيس عباس، للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري ولأهالي الضحايا بأحر التعازي والمواساة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، ولمصر الأمن والتقدم والازدهار.
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