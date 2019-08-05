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احتفالات في شوارع إقليم كشمير

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بعد إعلان السلطات الهندية  إلغاء الحكم الذاتى الدستورى لكشمير، شهدت شوارع الإقليم كشمير احتفالات كبيرة من المواطنين.

وكانت الهند، صباح اليوم الأثنين، أصدرت مرسوم رئاسى، بإلغاء وضع الحكم الذاتى الدستورى لإقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهى وإسلام آباد.

وكما وضعت  جيشها وطيرانها الحربي في

حالة تأهب قصوى بعد تقديم مشروع قانون لبرلمان البلاد، يلغي الحكم الذاتي الذي تتمتع به دستوريا ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها مع باكستان.

وذكرت قناة NDTV في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن الحكومة

الهندية باشرت في إرسال قوات مسلحة إضافية إلى منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقالت إن الحديث يدور عن تعزيزات تضم 8000 عنصر من العسكريين، وأنه يتم نقل هذه التشكيلات بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى شمال البلاد من مناطق مختلفة، فضلا عن نقل حوالي 35 ألف جندي من الجزء الأوسط في البلاد إلى المنطقة المتنازع عليها مؤخرا.

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