مقتل 21 شخصًا جراء إطلاق نار بمدينة "إل باسو" الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة "إل باسو" بولاية "تكساس" الأمريكية، اليوم الاثنين، وفاة أحد مصابي حادث إطلاق النار الذي وقع مساء السبت الماضي في المدينة متأثرا بجروحه؛ ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء الحادث

إلى 21 شخصا.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على مركز تسوق "وولمارت" بمدينة "إل باسو" يتعاون مع

الشرطة في التحقيقات، إلا أنه لم يظهر أي ندم أو أسف إزاء قتله المزعوم لهؤلاء الأبرياء.يُشار إلى أن الولايات المتحدة قد شهدت في أقل من 24 ساعة وقوع حادثي إطلاق نار جماعي في ولايتي "تكساس" و"أوهايو"، راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى.