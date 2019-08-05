بريطانيا تعلن المشاركة في مهمة تأمين الملاحة بهرمز

أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين أنها ستشارك في مهمة أمنية تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.
ونقل موقع "ميرور" البريطاني عن وزير الدفاع بن والاس قوله: "إن البحرية الملكية ستعمل مع البحرية الأمريكية لضمان أمن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز".
وأضاف والاس أن "المملكة المتحدة عازمة على ضمان حماية سفنها من التهديدات غير القانونية، ولهذا السبب ستشارك الآن في المهمة الأمنية البحرية في الخليج".
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن هذه التحركات الأخيرة لا تمثل أي تغيير في نهج بريطانيا تجاه إيران، مؤكدا
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من حلفائها المشاركة في مهمة بحرية لتأمين السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وذلك في أعقاب احتجاز إيران مؤخرا ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في إطار الرد - فيما يبدو - على قيام السلطات البريطانية باحتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق.
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