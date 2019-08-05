بعد تعرضها للقصف.. الدفاع الروسية تنفي وقوع إصابات لكوادر قاعدة "حميميم" الجوية

نفت وزارة الدفاع الروسية وقوع إصابات بشرية لكوادر قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، أو أضرار مادية، جراء هجوم بالقذائف الذي تعرضت له اليوم الاثنين. حسب ما نشرت وكالة

أنباء الشرق الأوسط.

وذكر الوزارة - في بيان مقتضب اليوم - أن المسلحين أطلقوا 3 قذائف من الراجمات على قاعدة "حميميم" الروسية بسوريا،

مشيرة إلى أن وسائل مراقبة الجو التابعة للقاعدة سجلت إطلاق هذه القذائف من الناحية الشمالية باتجاه القاعدة.. موضحة أنه حسب معطيات هيئات الأمن السورية، فإن قذائف المسلحين سقطت في بلدة "رويسة عفيف" وأدت إلى إصابة 4 سكان محليين.