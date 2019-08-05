أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من "معهد الأورام" وسط القاهرة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا ، مؤكدة وقوف البلاد في صف واحد إلى جانب مصر الشقيقة وتضامنها التام معها فيحربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها .
وجددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم/الاثنين/ - التأكيد على موقف البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.
وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين الحادث الإرهابي بمحيط "معهد الأورام" وتؤكد تضامنها مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.