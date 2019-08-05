البحرين تدين الحادث الإرهابي بمحيط "معهد الأورام" وتؤكد تضامنها مع مصر

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من "معهد الأورام" وسط القاهرة، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا ، مؤكدة وقوف البلاد في صف واحد إلى جانب مصر الشقيقة وتضامنها التام معها في

حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها .

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وجددت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم

/الاثنين/ - التأكيد على موقف البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.



وأعربت عن صادق تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنئ.