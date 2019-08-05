السعودية تدين وتستنكر التفجير الإرهابي في وسط القاهرة

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الإثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي، الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

وأكد المصدر، في ختام تصريحه، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

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كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن أن الانفجار عمل "إرهابي جبان"، وأكد على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن السيارة المتسببة في انفجار "معهد الأورام" كانت مفخخة ومعدة لتنفيذ عملية إرهابية.