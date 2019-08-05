ممثلة لبنانية تدعو لقمع الفلسطينيين أو التخلص منهم في «أفران هتلر»



نشرت ممثلة لبنانية تغريدة على حسابها الشخصي في موقع تويتر، تدعو فيها إلى حرق الفلسطينيين في «أفران هتلر»، إثر احتجاجاتهم الرافضة لقرارات وزير العمل اللبناني كميل سليمان بحق العمالة والمؤسسات الفلسطينية والقيود المتعلقة بإجبارهم على إصدار تصاريح عمل.



وكتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو في التغريدة: «تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك التي استخدمها هتلر لحرق اليهود».



وأثارت تغريدتها موجة من الغضب والسخط لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن تغريدة قيقانو عنصرية ومحرّضة على الكراهية.



فيما طالب عدد من النشطاء بمحاكمة قيقانو، وطالب الإعلامي هشام حداد، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، بمحاكمة قيقانو ضمن المحكمة الحزبية؛ باعتبارها من أعضاء حزب التيار الوطني الحر الذي يمثله باسيل.



فيما قالت الإعلامية ليلى عودة في تغريدة على تويتر: «من نازية أدولف هتلر إلى نازية سهى قيقانو تتقاطع العنصرية، الفلسطيني لن يُساق إلى أفران العنصرية اللبنانية مطأطأ الرأس، ونيران أفران من هم على شاكلة قيقانو لن تحولهم إلى رماد ولن تمحو وجودهم، من أصبحت كراهية الفلسطيني مصدر رزقه فليعتش بعيداً عنه».



يُشار إلى أن اللاجئين السوريين والفلسطينيين تظاهروا في الآونة الأخيرة احتجاجاً على قرار أصدره وزير العمل اللبناني، ضمن خطة «مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية»، وهو ما اعتبروه استهدافاً لهم.



المصدر: عربي بوست