أول فيديو يظهر السيارة التي أوقعت الانفجار عند معهد الأورام بالقاهرة

نشرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الإثنين 5 أغسطس/ آب 2019، أول مقطع فيديو تظهر فيه السيارة التي أوقعت الانفجار عند معهد الأورام في القاهرة، وتسببت بقتل وجرح العشرات.



ونشر موقع «اليوم السابع» فيديو ظهرت فيه سيارة تجري بعكس الاتجاه قرب معهد الأورام، والتي قال بيان رسمي لوزارة الداخلية إنها كانت محملة بالمتفجرات، وأنها انفجرت نتيجة اصطدامها بثلاث سيارات.



وفي نهاية الفيديو يظهر وميض أحمر اللون ناجم عن الانفجار الذي تسبب حتى الآن بوفاة ما لا يقل عن 20 شخصاً، وإصابة 47 آخرين، بحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين 5 أغسطس/آب 2019، إن الفحص الفني لسيارة حادث معهد الأورام في القاهرة أثبت وجود كمية من المتفجرات فيها.



وأشار البيان إلى أنه بعد الانفجار «انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراءات الفحص والتحرّي وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر»، بحسب ما ذكره موقع «اليوم السابع«.



وأضاف: «كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها»، ولفت البيان إلى أن التقديرات تشير لأن السيارة «كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية».



وقالت الداخلية إن التحريات المبدئية وجمع المعلومات توصلت إلى «وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها»، بحسب تعبيرها.



المصدر: صحف مصرية



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