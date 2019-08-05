كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف يسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، اليوم الإثنين، طائرات بدون طيار مسيّرة، أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

Advertisements

وأضاف العقيد المالكي في بيان -وكالة الأنباء السعودية- أن "المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي".

ولفت إلى وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.

وأكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا المتمردة لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.