كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تهدد بمقاضاة أمريكا بعد فشلها فى حماية مواطنيها من إطلاق النار بتكساس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تهدد المكسيك بمقاضاة الولايات المتحدة لفشلها في حماية مواطنيها بعد إطلاق النار الجماعي مساء السبت في مدينة إل باسو، تكساس، والتي خلفت 20 قتيلاً، من بينهم سبعة مواطنين مكسيكيين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، وصف وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إطلاق النار بأنه "عمل إرهابي" ضد المكسيكيين وحث الحكومة الأمريكية على إنشاء "موقف واضح ومقنع ضد جرائم الكراهية".

وقال إبرارد في شريط فيديو نُشر على تويتر: "المكسيك غاضبة"، ووصف إطلاق النار بأنه "عمل بربري"، كما استخدم الفيديو لتهديد الإجراءات القانونية ضد الولايات المتحدة بعد إطلاق النار الجماعي.

وتعرفت الشرطة على المسلح على أنه باتريك كروسيوس البالغ من العمر 21 عامًا، ويواجه تهما محتملة بجريمة الكراهية، بالإضافة إلى تهم القتل العمد.