كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناورات أمريكية-كورية جنوبية بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت كوريا الجنوبية وأمريكا مناورة عسكرية مشتركة اليوم الاثنين على الرغم من تهديدات كوريا الشمالية من عواقب ذلك.

وأطلق نظام كيم جونج أون، ستة صواريخ في ثلاثة اختبارات الأسبوع الماضي.

ولم يقل أي من الطرفين ما ستشمله التدريبات أو منحه رمزًا، لكن يُعتقد أنه نسخة مخففة من التدريبات السنوية، والتي تضمنت في الماضي الآلاف من القوات الأمريكية.

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وبدأت المناورات في أعقاب ثلاثة اختبارات صاروخية لكوريا الشمالية أجريت في غضون ثمانية أيام من بعضها البعض، ابتداءً من 25 يوليو، فيما وصفه كيم جونج أون بأنه "تحذير رسمي" لكوريا الجنوبية وأمريكا.

ولطالما نظرت كوريا الشمالية إلى التدريبات العسكرية المشتركة باعتبارها تدريبات على الغزو، وكان إلغاءها أحد مطالب كيم الأولى عندما التقى دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو 2018.

ومع ذلك، كما تعثرت المحادثات النووية تم إعادة تشغيل التدريبات، وحذر نظام كيم من أن المناورات يمكن أن تعرض مستقبل المفاوضات للخطر.

وصرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو للبرلمان بأن التدريبات المشتركة بدأت يوم الاثنين، مضيفًا أن سيئول "تحافظ بوضوح على استعدادها لمواجهة أي عمل عسكري تقوم به كوريا الشمالية".