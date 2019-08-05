كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النفط العراقية تنفي علاقتها بالناقلة المحتجزة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، علاقة بغداد بناقلة النفط التي يحتجزها الحرس الثوري الإيراني بتهمة التهريب.

وأضاف "جهاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن وزارة النفط العراقية لا تتعامل مع مثل هذه الناقلات الصغيرة، وإنما تتعامل مع ناقلات تزيد حمولتها عن مليون-2 مليون برميل، وعملية تسويق النفط العراقية تتم وفقًا لآليات معتمدة عالميًا، والعراق لا يصدر هذه الكميات من النفط.

وتابع، أن مضيق هرمز هام جدًا ينقل نحو 18 مليون برميل يوميًا لعدد كبير من الدول، وهذه النسبة كبيرة ومؤثرة على سوق النفط العالمية، وغلق مضيق هرمز ليس في مصلحة أحد، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تُجري اتصال لمعرفة ملابسات احتجاز ناقلة النفط المهربة.

