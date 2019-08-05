كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الاتهامات الأمريكية ضد الصين "لا أساس لها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول في أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة" ردًا على الاتهامات الأمريكية بأن الصين تفتقر إلى الإجراءات الملموسة في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وصرح بذلك كونغ ليانغ، الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، في مقابلة مع الصحفيين اليوم الاثنين.

كما صرح كونغ اليوم الاثنين بان الصين اظهرت بنشاط الاخلاص فى التعاون وحققت تقدما جيدا فى شراء المنتجات الزراعية الامريكية بعد اجتماع اوساكا بين رئيسى البلدين.

وقال كونغ إنه منذ اختتام اجتماع أوساكا إلى نهاية يوليو، تم شحن ما مجموعه 2.27 مليون طن من فول الصويا الأمريكي إلى الصين، ومن المتوقع تحميل مليوني طن آخر من فول الصويا في أغسطس.

وأضاف كونغ أنه من بين 14 مليون طن من فول الصويا الأمريكي الذي تم توقيعه في الاتفاقية من قبل الشركات في كلا البلدين، لم يتبق سوى 300000 طن ليتم تحميلها في سبتمبر.

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ومنذ 19 يوليو، قدمت الشركات الصينية استفسارات حول شراء فول الصويا الأمريكي والذرة الرفيعة والقمح والذرة والقطن ومنتجات الألبان والتبن والكحول الإيثيلي وزيت فول الصويا والنبيذ والبيرة والفواكه الطازجة والمجهزة وغيرها من المنتجات الزراعية.

وبحلول مساء 2 أغسطس، تم إبرام عدد من الصفقات، بما في ذلك 130،000 طن من فول الصويا، 120،000 طن من الذرة الرفيعة، 60،000 طن من القمح و40،000 طن من منتجات لحوم الخنزير ولحم الخنزير، وفقًا لما قاله كونغ.

وقال كونغ "إن الصين والولايات المتحدة متكاملتان للغاية في القطاع الزراعي وتجارة المنتجات الزراعية تتماشى مع المصالح المتبادلة للجانبين".

وأضاف كونغ إن السبب في فشل بعض المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الكحول الإيثيلي والذرة، في التوصل إلى اتفاق في السوق الصينية هو أن أسعارها أقل تنافسية.

وقال كونغ "نأمل أن تبذل الولايات المتحدة المزيد لإزالة العقبات وتهيئة الظروف لشراء الصين للمنتجات الزراعية الأمريكية."

