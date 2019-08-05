طموح لمجرد في كسر الأرقام القياسية متواصل.. طلب من جمهوره دعمه لتحقيق هدفه القادم

أكد الفنان المغربي، سعد لمجرد،أن طمو حه في تحقيق الأرقام القياسية على المستوى الوطني والعربي، متواصل دائما، مبرزا أن هدفه القادم بلوغ كليب أغنيته الشهيرة “لمعلم” عتبة مليار مشاهدة.
وعبر لمجرد من خلال منشور “ستوري” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” عن سعادته لتحقيق كليب لمجرد لحدود الساعة 753 مليون مشاهدة، متمنيا أن يصل العمل لمليار مشاهدة.
وطلب لمجرد من جمهوره دعمه لتحقيق هدفه، إذ كتب: “في طريقنا إلى مليار مشاهدة.. دعونا نفعلها”.
ويعتبر لمجرد من بين الفنانين المغاربة والعرب الذين حققوا أرقاما قياسية عديدة، آخرها بلوغ قناته على يوتوب عتبة 2 مليار مشاهدة.
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