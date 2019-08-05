حارس الترجي التونسي: ” لن نعيد الميداليات ونستمتع بتأخير القرار”

أيمن عنبر – صحفي متدرب

أكد رامي الجريدي، حارس مرمى الترجي التونسي لكرة القدم، في تصريح له لإذاعة ” موزاييك ” التونسية، عدم تخلي فريقه وزملاءه عن ميداليات اللقب الإفريقي، مشددا على أنها كانت مستحقة ولا دخل للفريق في الشؤون التحكيمية، مبديا عن تفاؤله وثقته في الحفاظ على اللقب القاري.

وفي تصريح، يعبر فيه عن ثقته في موقف ناديه التونسي، قال الجريدي إن محكمة التحكيم الدولية قد حسمت في موقفها، وأنه ” كلما طال انتظار قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كان التتويج باللقب أفضل وألد”.

تصريح الحارس الثاني للفريق التونسي، جاء بعد المهزلة التحكيمية التي عرفتها مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعة بين فريق الوداد البيضاوي وفريق الترجي التونسي.

جدير ذكره أن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان “طاس”، كانت قد ألغت القرار السابق للجنة الطوارئ بالـ”كاف” والقاضي بإعادة المقابلة في ملعب محايد، وأعطت اللجنة التأديبية للكاف صلاحيات اتخاذ القرار النهائي.