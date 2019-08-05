حريق يشب في غرفة لحجاج جزائريين في مكة والسلطات تتدخل -صور

بعد أيام من وصول الحجاج إلى مكة لبداية موسم الحج، أعلنت السلطات الجزائرية، عن اندلاع حريق في غرفة كان يقطنها مواطنون لها، في أحد فنادق مكة، بالمملكة العربية السعودية.

وقال الديوان الوطني الجزائري للحج والعمرة، إن الحريق تم تسجيله، أمس الأحد، في إحدى غرف الحجاج الجزائريين القاطنين بفندق النوال الذهبي بمكة المكرمة، والتابع لمؤسسة الديوان الوطني للسياحة “onat”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحريق لم يخلف أي خسائر بشرية، واندلع بسبب شرارة كهربائة على مستوى مكييف الغرفة حيث تمكن مؤطرو الوكالة من السيطرة عليه، وإجلاء أمتعة الحجاج الذين كانوا يؤدون صلاة المغرب بالحرم المكي حين نشوب الحريق بغرفتهم.

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وخلف الحريق حالة ذعر وسط الحجاج نزلاء الفندق، إلا أن رئاسة بعثة الحجاج الجزائريين حاولت طمأنة الحجاج، ببعث وفد من أطر البعثة الجزائرية إلى عين المكان للإطلاع على ملابسات الحادث والاطمئنان على الحجاج، كما أعلنت التكفل بالحجاج نزلاء الغرفة التي شب فيها الحريق، ونقلهم إلى غرف أخرى.

يشار إلى أن أزيد من مليون شخص وصلوا خلال الأسبوع الماضي إلى المملكة العربية السعودية لآداء مناسك الحج، وسط إجراءات أمنية استثنائية أعلنت عنها السلطات السعودية قبل أيام.