كريستيانو يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن سر طريقة احتفاله الشهيرة والصرخة التي يطلقها بعد إحرازه للأهداف، بالإضافة إلى تطرقه عن الهدف الأفضل له.

وذكر كريستيانو في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أفضل هدف سجلته؟ من الصعب اختيار هدف محدد، لقد سجلت حوالي 700 في مسيرتي الكروية، لكنني سأختار الإجابة الأبسط، بأن هدفي الأخير والقادم هما الأفضل، لأنه بالنسبة لي جميع الأهداف مهمة".

وحول اللاعبين الذين كان رونالدو يرغب في اللعب معهم، صرح كريستيانو: "هناك الكثير، لكن إذا كان علي اختيار واحد فقط، فسأقول إنه أوزيبيو، لسوء الحظ إنه توفي لكنه يظل أحد رموز البرتغال، هو شخص لا يصدق، مثال لنا جميعًا، كنت أود مزاملته في المنتخب الوطني".

وتابع "طريقة احتفالي بدأت بشكل طبيعي، كنا في الولايات المتحدة ولعبنا ضد تشيلسي، سجلت هدفا وقمت بالقفز ثم صرخت، الجماهير أحبت الاحتفال، وعندما قابلتها بعد ذلك، قامت بتكرار احتفالي، لذلك قررت القيام بذلك دائما".

وعن الوظيفة التي كان يرغب فيها حال لم يصبح لاعب كرة قدم، قال "ممثل أو عارض أزياء، لا أعرف إذا كانت لديّ موهبة التمثيل، لكنني تعلمت أيضًا أنه إذا كنت تؤمن بمهنتك وتكرس نفسك لها، فيمكنك تحقيق النتائج التي وضعتها لنفسك".